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Haber Giriş: 21.02.2020 - 17:44,Son Güncelleme:/

Son dakika... Adalet Bakanı Gül’den Ceren Damar açıklaması

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Son dakika... Adalet Bakanı Gül’den Ceren Damar açıklaması
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den Ceren Damar davası ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Gül açıklamasında “Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten Yargı; kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek, masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya hesabı üzerinden Ceren Damar davasında çıkan karar ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

‘‘Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır?’’ sorusu, uzun süre hukuk dünyasını meşgul etmiş; nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir.

Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten Yargı; kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek, masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir.

Bu vesileyle, Ceren Damar’a bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cenazesi başında sevgili eşinin dediği gibi ‘‘İyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil; önce iyi bir insan olmaya çalışın…’’

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