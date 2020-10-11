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AA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adalet Bakanı Gül: Azerbaycanlı kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız

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Son dakika... Adalet Bakanı Gül: Azerbaycanlı kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız'' dedi.

Bakan Gül, "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini de kullandı.

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