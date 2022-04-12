Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ koronavirüse yakalandı

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İşte Bakan Bozdağ'ın mesajı...

Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.

Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim.

Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin.