Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ koronavirüse yakalandı

İşte Bakan Bozdağ'ın mesajı...
Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.
Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim.
Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin.
Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 12, 2022
Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup,çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim.
Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin.