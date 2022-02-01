Son dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Meclis'te yemin etti

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Adalet Bakanlığı'na Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atanmıştı.

Bekir Bozdağ, Meclis'te yemin ederek görevine başladı.

İşte yemin metni:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."