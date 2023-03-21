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Son dakika... Acılı anne 'Meğer 5 milyon liraya mezar almışız' diyerek isyan etmişti! Müteahhit Hikmet Günsay için iade talebi

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#Hikmet Günsay#Müteahhit#Kahramanmaraş
Son dakika... Acılı anne Meğer 5 milyon liraya mezar almışız diyerek isyan etmişti Müteahhit Hikmet Günsay için iade talebi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 10:22

Kahramanmaraş merkezli depreme oğlu Ali Armanç ile oturdukları yeni binada yakalanan Alev Demirok, kendisi enkazdan sağ çıkarken oğlunu kaybetmişti. Acılı annenin 'Meğer 5 milyon liraya mezar almışız' diyerek isyan etmesi yürekleri dağlamıştı. Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay için KKTC’den iadesine yönelik iade talepnamesi hazırlanarak Türkiye’ye iade edilmesi talep edildi.

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Kahramanmaraş merkezli depreme Antakya'da oğlu ile oturdukları yeni binada yakalanan Alev Demirok, enkazdan kendi çabasıyla çıkmayı başardı ancak oğlu Ali çıkamadı. 'Meğer 5 milyon liraya mezar almışız' diye isyan eden Alev Demirok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü. Demirok, "Duyduğumuza göre müteahhit Hikmet Günsay, Kıbrıs’a kaçmış. Ne olur bulup adalete teslim edin" dediği Soylu'dan "Nerede olursa olsun getireceğim onu" yanıtını almıştı.

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HİKMET GÜNSAY HAKKINDA İADE TALEPNAMESİ HAZIRLANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkartılan yakalama kararı kapsamında Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından KKTC’den iadesine yönelik iade talepnamesi hazırlanarak Türkiye’ye iade edilmesi talep edildi.

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"5 MİLYON TL'YE MEZAR ALMIŞIZ"

Hatay Antakya İnönü Bulvarı'nda yaşayan Demirok Ailesi depreme oturdukları Alya Uçar Apartmanı'nın 6'ncı katında yakalandı. Baba Serdar Demirok (43) görevi gereği yurt dışındaydı. Büyük bir gürültüyle çöken apartmanın enkazından anne Alev Demirok bir boşluk bulup çıkmayı başardı.

11 yaşındaki oğlu Ali Armanç Demirok'u bir türlü bulamayan anne, saatlerce enkazda oğluna ulaşmaya çalıştı. İkinci günün sonunda Ali Armanç Demirok'un cesedini çıkaran acılı anne o gün bugündür enkazın başından ayrılmıyor. Alev Demirok, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuşarak "Ben 10 yıl boyunca tedavi gördüm, Ali Armanç'ı doğurmak için. Çok akıllıydı Alim. Ata Koleji'nde burslu okuyordu. Biz onun için almıştık bu evi. 5 milyon TL'ye mezar almışız da haberimiz yokmuş. Çok lüks, güvenli diye aldığımız ev oğluma mezar oldu. İlkokul mezunu müteahhit Hikmet Günsay ortada yok" demişti.

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#Hikmet Günsay#Müteahhit#Kahramanmaraş

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