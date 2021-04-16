Son dakika... İşte uçağın içinden o anlar! Bakan Pakdemirli'nin uçağı acil iniş yaptı

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Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya'ya acil iniş yaptı. Bakan Pakdemirli, Şırnak'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gidiyordu.

Uçakta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç ve Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik vardı.

ARIZA TESPİT EDİLDİ

Pilotlar sol motor jeneratöründe arıza olduğunu tespit etti. Kimseyi riske atmamak adına acil iniş yaptı. Pilotlar riske atmamak adına acil inişin gerekli olduğunu tespit etti.

Çift motorlu bir olan uçak, dar gövdeli küçük bir uçak. Orman Genel Müdürlüğü'nün özel iş jetlerinden olan uçak, Şırnak'a yakın bir bölgede Uçak Malatya Erhaç Havalimanı'na iniş yaptı.

PİLOTLUK EĞİTİMİ VAR

Pilotluk eğitimi olan Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli süreç boyunca talimatlarda bulundu. Bakan Pakdemirli uçak arızalandığı sırada teknik sorular yöneltti.

Pilotlar sol taraftan ses tespit edince yolcularla paylaştı. Yolculardan Bakan Pakdemirli, pilotlarla kontak haline geçti ve "Tek motorlu da olsa gider" uyarısında bulundu. Ancak pilotlar risk almadı, güvenlik adına en yakın meydana iniş yaptılar.

Geçtiğimiz yıllarda yangın söndürme uçaklarını da bizzat Bakan Pakdemirli kendisi test etmişti.

MİLLETVEKİLİ RİZGİN BİRLİK O ANLARI ANLATTI

Bakan Pakdemirli ile uçağın içinde bulunan AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik yaşananları CNN Türk'e anlattı. Birlik, "Sayın bakanımızla beraber Malatya Havalimanındayız, iyiyiz çok şükür. Kalkıştan 45 dakika sonra yaşandı. Pilotlar arıza olduğunu iletti. Sayın bakanımız da kontrollerde bulundu. Uçağın içinde heyecan da panik de yoktu" ifadelerini kullandı.

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