Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Acı haberi MSB duyurdu: 1 şehit

#Şehit#Tunahan Erbaşı#Kuzey Irak

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kuzeyi Metina bölgesinde Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın el yapımı patlayıcı'nın (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, EYP'ye basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Son dakika... Acı haberi MSB duyurdu: 1 şehit

'BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.

Haberin Devamı

Son dakika... Acı haberi MSB duyurdu: 1 şehit

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şırnak Silopi’deki görev yerinden Irak’ın kuzeyinde görevlendirilen Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı’nın acı haberi, memleketi Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde oturan Zeynep ve Salih Erbaşı çiftine verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları taziyeye geldi. 2 yıl önce orduya katıldığı öğrenilen Erbaşı’nın 4 kardeşi olduğu belirtildi.

Şehit Erbaşı’nın cenazesi, yarın Ağaçören ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#Tunahan Erbaşı#Kuzey Irak

BAKMADAN GEÇME!

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya
Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor Çünkü semptomlar farklı...

Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor? Çünkü semptomlar farklı...

#Sağlık
Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya
Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor Çünkü semptomlar farklı...

Kadınlarda kalp hastalıkları neden gözden kaçırılıyor? Çünkü semptomlar farklı...

#Sağlık
Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı