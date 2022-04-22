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Son dakika... Acı haberi MSB duyurdu: 1 şehit

#PENÇE-KİLİT#MSB#Şehit
Son dakika... Acı haberi MSB duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olmuştur” denildi.

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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Bekir Can Kerek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Acı haberi MSB duyurdu: 1 şehit

ŞEHİT TEĞMEN BEKİR CAN KEREK’İN ŞAHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Şehit Piyade Teğmen Kerek’in şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, komşuları ve yakınları acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Şehit Bekir Can Kerek’in naaşının yarın ikindi namazını müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedileceği açıklandı. Kısa bir süre önce nikah kıyan şehidin, önümüzdeki yaz aylarında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi.

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Denizlilileri yasa boğan şehit haberinin ardından Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, aileyi ziyaret ederek ve sosyal medyadan paylaşımda bulunarak acılarını paylaştı.

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#PENÇE-KİLİT#MSB#Şehit

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