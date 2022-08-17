Son dakika... Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi vefat etti

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Bakan Koca sosyal medya hesabından acı haberi şu şekilde duyurdu:

Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun.