Son dakika... Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi vefat etti

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Bakan Koca sosyal medya hesabından acı haberi şu şekilde duyurdu:
Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun.
Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2022