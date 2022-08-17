Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi vefat etti

Güncelleme Tarihi:

#Vasip Şahin#Ankara Valisi#Anne
Son dakika... Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Ankara Valisi Vasip Şahinin annesi vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 19:02

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in vefat ettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Koca sosyal medya hesabından acı haberi şu şekilde duyurdu:

Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vasip Şahin#Ankara Valisi#Anne

BAKMADAN GEÇME!

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu Canavar doktor nasıl öldü

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu! Canavar doktor nasıl öldü?

#Ricardo Cruciani
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu Canavar doktor nasıl öldü

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu! Canavar doktor nasıl öldü?

#Ricardo Cruciani
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem