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Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: ABD'li senatörlerden skandal mektup! TBMM'den sert yanıt

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Son dakika: ABD'li senatörlerden skandal mektup! TBMM'den sert yanıt
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TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu ABD Başkanı Biden'a göndermesine cevaben bir bildiri yayımladı.

TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu ABD Başkanı Biden'a göndermesine cevaben bir bildiri yayımladı.

İşte bildirinin satır başları;

İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, ABD ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizle hiçbir surette bağdaşmıyor.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTANE İLİŞKİLERİN GEREĞİ OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR"

Ortak siyasi değerler temelinde dostluk ve müttefiklik ilişkisine sahip ülkelerimizin, karşılaştıkları her tür sınamada birbirlerinin hassasiyetlerini dikkate alarak karşılıklı saygı ve samimi diyalog içerisinde hareket etmeleri önem arz ediyor. Bu düşünceden hareketle, bahse konu mektupta yer alan hususların hatırlatılması iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gereği olarak görülmüştür.

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