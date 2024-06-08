Son dakika... ABD'den CNN Türk'e özel açıklamalar: 'Suriye'nin kuzeyinde seçim yapmayın' dedik

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Hürriyet ve CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'deki seçimlere yönelik açıklama yaptığını duyurdu. Paksoy, ABD'nin "Suriye’deki seçimleri yapmamaya biz çağırdık" ifadesini kullandığını söyledi.

"ONLARI ŞU ANDA SEÇİMLERİ YAPMAMAYA ÇAĞIRDIK"

ABD'den yapılan açıklama şöyle:

"Suriye'de yapılacak her türlü seçim Birleşmiş Millerler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki gibi özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalıdır. Suriye'nin kuzeydoğusunda şu anda böyle bir seçim için koşulların oluştuğunu düşünmüyoruz. Bunu 'Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi (PKK'nın kurduğu yönetim) de dahil olmak üzere Kuzeydoğu Suriye'deki bir dizi aktöre ilettik. Onları şu anda seçimleri yapmamaya çağırdık."

PAKSOY: ABD İLK KEZ DİREKT DAHİL OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLDU

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Paksoy açıklamaya ilişkin, "ABD CNN Türk'e yaptığı bu açıklama ile birlikte ilk kez PKK'lı oradaki aktörlere 'seçimleri yapmayın' diyerek direkt dahil olduğunu açıklamış oldu." ifadelerini kullandı.