Son dakika: ABD'deki kritik davada karar: Timur Cihantimur’un tutukluk halinin devamına karar verildi

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Mahkeme, Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur’un tutukluk halinin devamına karar verdi.

CNN TÜRK ACILI AİLE İLE BİR ARAYA GELDİ! ÖZER ACİ: BU DAHA BAŞLANGIÇ

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, duruşmadan önce Aci ailesi ile bir araya geldi.

Baba Özer Aci, "Her şeyden önce sabrettik. Çaba gösterdik, çalıştık. Boston'da yakalandılar. Bir mahkeme oldu. Bugün çocuğun davası var. Annenin de önümüzdeki hafta Perşembe günü bir davası var. Bu dava başlangıç, basamağın biri. Dikkat ederseniz çocuk 3 gün hapishanede kaldı, ıslahevinden memnun olmadığını dile getirdi. Ben sesleniyorum bu daha başlangıç. Bunu babanın arabasını alıp 170 süratle orman yolunda giderken düşünecektin" dedi.

Özer Aci, "Babasına da sesleniyorum; Çocuğun altına milyonluk araba verip de orman yolunda sürat yap demekle bir yere varılmaz. Bak sonuçlar ortada. En sevdiğim bir tane yavrum benim kara toprakta, seninki cezaevinde. Orada bir temizlik yapsın bakalım hiç hayatında yapmadığı temizliği öğrenecek" ifadelerini kullandı.