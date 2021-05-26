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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlar için harekete geçildi
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlar için harekete geçildi

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Son dakika... ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlar için harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlara ilişkin, FETÖ mensubu 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Times Meydanı’nda FETÖ’cüler tarafından Türkiye’yi karalamaya yönelik verilen ’Stop Erdoğan’ başlıklı reklam, ABD’deki Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırılmıştı.

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FEZLEKE DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren billboardlara ilişkin, FETÖ mensubu 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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