Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geliyor

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'ye geliyor.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 5 Kasım'da Ankara'da olacağı belirtildi.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, ziyarete ilişkin CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulundu:

Blinken, cuma günü İsrail'de olacak. Yine bir bölge turuna çıkıyor. Hatırlarsak daha bu saldırılardan hemen sonra, 7 Ekim'den sonra yine bölgeye gelmişti ve 6 tane Arap ülkesine gitmişti. İsrail'e iki kez ziyarette bulunmuştu. Yani Tel Aviv'den. Başlamıştı. 6 ülkeye gitmişti. Sonra yine Tel Aviv'e dönmüştü. Bu noktada 'acaba niye Türkiye'ye gelmiyor' gibi sorular oluşmuştu. Hürriyet Ankara temsilcimiz Hande Fırat bunu açıklamıştı. Fidan'la görüştükten sonra demişti ki "Çeşitli tarihler belirlenecek ancak programları uyuşmadı".

Haberin Devamı

Şimdi de biz pazar günü, bu geçtiğimiz pazar günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti Fidan ile... Burada bu ziyaretin olasılığının konuşulduğunu biliyoruz. Ben dün ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklarımıza ulaştım. Bu ziyareti sordum. Ve şunu söylediler. 'Kayıt dışı olduğu için veremedik.' dün. Ancak 'biz bunu yarın duyuracağız' demişlerdi.

Amerikan tarafının da bunu bugün duyurmasını bekliyoruz. Bir mail geldi bana. Bu sabah ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının ziyaretini açıkladılar. Adeta o sanki öncü gibi... Çünkü kendisi müsteşar ve bugün İsrail'e gidiyor. Sonra nerelere gidiyor bu müsteşar? Ürdün ve Türkiye. Yani adeta bir öncü ekip olarak müsteşar ilk önce İsrail'e Ürdün'e ve Türkiye'ye gidiyor. Daha sonra da cumadan itibaren büyük ihtimalle İsrail, Ürdün ve Türkiye'ye gideceğini görüyoruz. Tabii orada İsrail ilk durak ama Türkiye'de pazar olduğuna göre cumartesi bir Ürdün yapabilir. Ama bu bölgede en az üç ülkeye gideceğini şu an için söyleyebiliriz.

ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: HENÜZ TEYİT EDEMEM

ABD Dışişleri Sözcüsünün yaptığı toplantıda gazetecilerin 'Blinken'ın Türkiye ziyareti olacak mı?' sorusu üzerine şöyle bir cevap vererek "Şu an İsrail ve Ürdün haricinde bir ziyaret teyit edemem" dedi.