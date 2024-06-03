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Son dakika... ABD CNN Türk'e FETÖ saldırısını kınadı... Yunus Paksoy: Daha önce yapılmış böyle bir açıklama yok

Güncelleme Tarihi:

#ABD#FETÖ#Saldırı
Son dakika... ABD CNN Türke FETÖ saldırısını kınadı... Yunus Paksoy: Daha önce yapılmış böyle bir açıklama yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 21:29

Son dakika haberine göre; Hürriyet ve CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'un FETÖ elebaşısının yaşadığı iddia edilen çiftlik evinin önünde canlı yayını sırasında saldırıya uğramasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yunus Paksoy'a gönderilen açıklamada, "CNN Türk muhabiri Sayın Yunus Paksoy'a yönelik bariz saldırıyı kınıyoruz. Daha fazla bilgi için sizi Pensilvanya emniyet yetkililerine yönlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Hürriyet ve CNN Türk’ün ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, CNN Türk canlı yayını sırasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin saldırısına uğradı.Paksoy’a saldıran kişinin FETÖ’nün yargıdan sorumlu imamı, “hayalet avukat” lakaplı Ahmet Can olduğu iddia edildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA 

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'a  yönelik bariz saldırıyı kınıyoruz. Daha fazla bilgi için sizi Pensilvanya emniyet yetkililerine yönlendiriyoruz" denildi.

"DAHA ÖNCE YAPILMIŞ BÖYLE BİR AÇIKLAMA YOK"

CNN Türk ve Hürriyet Washington muhabiri Yunus Paksoy gelişmeyi şöyle aktardı:

Daha önce yapılmış böyle bir açıklama yok. Biz bunu Dışişleri nezdinde dün sorduk. Bakanlık önce bizim kanıtlarımızı inceledi. Kendilerine sunduk. Kestane İnziva kampı diyorlar bu çiftliğe. Dışişleri Bakanlığı bunu 24 saat araştırdı. Arada bize gecikme için özür diliyoruz size cevap sunmak için çalışıyoruz denildi. Kınama açıklaması doğrudan benim e-postam adresime gönderildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Paksoy'a canlı yayın sırasında FETÖ mensubu tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

DESTEK YAĞDI

Saldırının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın danışmanı Lütfullah Göktaş, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Paksoy’u arayarak destek ve geçmiş olsun mesajlarını iletti. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama yayımlayarak, “saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını” bildirdi.

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#ABD#FETÖ#Saldırı

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