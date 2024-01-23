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Son dakika... ABD Büyükelçisi Flake'ten İsveç ve NATO mesajı

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#İsveç#NATO#Jeffrey Lane Flake
Son dakika... ABD Büyükelçisi Flaketen İsveç ve NATO mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 23:20

Son dakika haberi... İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi. ABD Büyükelçisi Flake, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, İsveç’in NATO’ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Konuya ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'ten de bir açıklama geldi. 

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Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün aldığı İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. İsveç'in NATO'ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak'ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye'nin NATO İttifakı'na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi. 

 

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#İsveç#NATO#Jeffrey Lane Flake

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