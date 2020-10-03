MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika… ABD Başkanı Trump’ın son durumu ile ilgili doktorundan açıklama
GeriGündem Son dakika… ABD Başkanı Trump’ın son durumu ile ilgili doktorundan açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 18:50 | Son Güncelleme:

Son dakika… ABD Başkanı Trump’ın son durumu ile ilgili doktorundan açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika… ABD Başkanı Trump’ın son durumu ile ilgili doktorundan açıklama
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın durumu hakkında basın açıklaması düzenledi. Conley, ‘Başkanın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan’ı Walter Reed’e götürmemizi tavsiye ettim’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Doktoru Sean Conley: "Başkanın bugünkü sağlık durumu çok iyi. Semptom görülme sıklığı hafif-orta düzeyde. Başkanın Fiziksel gücü de iyi durumda."

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle