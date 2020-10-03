DHA
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Son dakika… ABD Başkanı Trump’ın son durumu ile ilgili doktorundan açıklama
ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın durumu hakkında basın açıklaması düzenledi. Conley, ‘Başkanın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan’ı Walter Reed’e götürmemizi tavsiye ettim’ dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Doktoru Sean Conley: "Başkanın bugünkü sağlık durumu çok iyi. Semptom görülme sıklığı hafif-orta düzeyde. Başkanın Fiziksel gücü de iyi durumda."
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