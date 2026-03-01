Son dakika... ABD Başkanı Trump: İran konuşmak istedi, kabul ettim

×
#İran#ABD#Donald Trump
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 19:32

Son dakika haberi... İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmış ve İran Dini Lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkiliyi öldürdü.Bölge sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken ABD Başkanı Trump'tan flaş bir açıklama geldi. Trump, "İran konuşmak istedi, kabul ettim. Bunu daha önce çok daha pratik olacak şekilde yapmalıydılar." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki yeni liderliğin kendisiyle konuşmak istediğini ve bunu kabul ettiğini, İranla görüşmeler yapacağını açıkladı. Trump, The Atlantic'e yaptığı açıklamada, "Konuşmak istiyorlar ve ben de kabul ettim. Bu yüzden konuşacağım. Bunu daha önce çok daha pratik olacak şekilde yapmalıydılar. Geç kaldılar." ifadelerini kullandı. 

Trump, "Görüşme ne zaman olacak?" sorusuna ise, Bunu size henüz söyleyemem, son haftalarda ABD ile müzakarelerde olanların şu an hayatta değil. Bu çok büyük bir saldırı idi. Daha önce bir anlaşma yapabilirlerdi. Bizimle çok oyun oynadılar." diye konuştu. 

İran'dan Trump ile görüşme talebine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

#İran#ABD#Donald Trump

