Son dakika: 9 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu açıkladı. Tablodaki verilerde bir olumlu bir de olumsuz gelişme gözlendi. Vaka sayısı 8 Şubat'a göre artış gösterirken, vefat sayısının uzun bir aradan sonra yeniden 100'ün altına düşmesi dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatin verilerine göre, 137 bin 712 test yapıldı. Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 8 bin 636 olarak kaydedildi, semptom gösteren hasta sayısı ise 659 oldu.
Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı uzun bir süre sonra 100'ün altına düştü. Öte yandan, 8 bin 109 kişi koronavirüs hastası sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
8 ŞUBAT'TA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 8 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda 139 bin 378 test sayısı görülmüştü. Vaka sayısı 8 bin 103, hasta sayısı 632 olarak kaydedilmiş, 103 kişi ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Taburcu edilenlerin sayısı 8 bin 567 olarak saptanmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle