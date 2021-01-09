9 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosu! Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs vaka, ölüm, hasta, iyileşen sayısında son durum

Sağlık Bakanı Koca, 8 Ocak tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca günlük koronavirüs vaka tablosuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Bakan Koca, ‘’İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa’da %60’a yakın düşüş oldu.’’ açıklamasında bulundu.

8 OCAK VAKA SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 186 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 450’e yükseldi. Toplamda 25 milyon 865 bin 406 test yapıldı. Bugün yapılan 184 bin 193 testten, 11 bin 479 yeni vaka sayısı, bin 291 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 307 bin 581 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 894 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 182 bin 145’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 94 olduğu açıklandı.

7 OCAK SON VERİLER

Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 194, bugünkü test sayısı 183.003, bugünkü hasta sayısı 1.370, vaka sayısı 12.171, iyileşen sayısı 8.211 oldu. Ağır hasta 3 bin 201 oldu, 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi.

6 OCAK KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 191 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 830 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 191 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 70’e yükseldi. Toplamda 25 milyon 498 bin 210 test yapıldı. Bugün yapılan 182 bin 645 testten, 13 bin 830 yeni vaka sayısı, bin 458 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 283 bin 931 olduğu, bugün iyileşen kişiyle 8 bin 702 birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 164 bin 40’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 303 olduğu açıklandı.

VAKA TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 194 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 879’e yükseldi. Toplamda 25 milyon 315 bin 565 test yapıldı. Bugün yapılan 183 bin 413 testten, 14 bin 494 yeni vaka sayısı, 1 bin 477 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 270 bin 101 olduğu, bugün iyileşen kişiyle 8 bin 908 birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 155 bin 338’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 410 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Günlük koronavürüs vaka tablosuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Birlikte güçlüyüz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz."

İhtiyaç sahiplerine yardım

Türk Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

Bu kapsamda, Diyarbakır'da polis ekipleri ve Kızılay gönülleri, ihtiyaç sahiplerine gıda ve sıcak yemek yardımı yaptı.

Türk Kızılay Trabzon Şubesi, Ortahisar ve Araklı ilçesi Türk Kızılay gönüllüleri ile ilçe belediyesinin desteğiyle daha önce tespit edilen vatandaşlara pide dağıtıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Türk Kızılay Çubuk Şubesi'ndeki aşevinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Hakkari'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları da unutulmadı.

Mardin, Yozgat, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük'te kolluk kuvvetleri, yerel yöneticiler ve Vefa Sosyal Destek Grupları hayvanlar için cadde ve sokaklara yem, mama ve su bıraktı.

Uygulamaları ihlal edenlere ceza

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynayan 21 kişiye, 72 bin 849 lira para cezası kesildi.

Bursa'da tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Malatya'da ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son iki günde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 kişiye 67 bin 500 lira, maske takma kuralını ihlal eden 3 kişiye ise 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde ülke genelinde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uydukları gözlemlendi.