Son dakika... 9 ilde 'sarı' kodlu alarm! Uyarılar art arda geldi: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye içi sarı kodlu uyarı yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DA UYARI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

BOLU DAĞI'NDA SİS

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle yol güzergahı üzerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Bölgede sürücüler düşük hızda ilerledi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İŞTE 21 EKİM SALI BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Çok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

📆21 Ekim 2025 Salı

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/4EPPuSoQkh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 21, 2025

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman ile gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 17°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.