Son dakika… 9 Avrupa ülkesinden dönecek olan vatandaşlar için çok önemli gelişme
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasında "Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir" denildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 9 Avrupa ülkesine 17 Mart'a kadar verilen uçuş müsaadesinin öne çekildiğini duyurdu.
SHGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir."
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