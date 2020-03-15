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İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 15.03.2020 - 13:58,Son Güncelleme:/

Son dakika… 9 Avrupa ülkesinden dönecek olan vatandaşlar için çok önemli gelişme

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Son dakika… 9 Avrupa ülkesinden dönecek olan vatandaşlar için çok önemli gelişme
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasında "Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir" denildi.     

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 9 Avrupa ülkesine 17 Mart'a kadar verilen uçuş müsaadesinin öne çekildiğini duyurdu.     

SHGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir."     

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