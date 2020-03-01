MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... 815 güvenlik gücüyle Kapan-7 Karadağ operasyonu başlatıldı
GeriGündem Son dakika... 815 güvenlik gücüyle Kapan-7 Karadağ operasyonu başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 10:14,Son Güncelleme:/

Son dakika... 815 güvenlik gücüyle Kapan-7 Karadağ operasyonu başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bizzat Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının operasyonu arazide sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Son dakika... 815 güvenlik gücüyle Kapan-7 Karadağ operasyonu başlatıldı

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Son dakika... 815 güvenlik gücüyle Kapan-7 Karadağ operasyonu başlatıldı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle