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Son dakika: 81 ilde 'Zehir-2' operasyonu! Sahte içki baskını... Çok sayıda şüpheli yakalandı

#Sahte İçki#Zehir 2 Operasyonu#Emniyet
Son dakika: 81 ilde Zehir-2 operasyonu Sahte içki baskını... Çok sayıda şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri sahte/kaçak alkollü içki üreten ve bunları piyasaya süren suç gruplarına yönelik 81 ilde “ZEHİR – 2” kod isimli operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 563 adreste eş zamanlı arama yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Daha önce yapılan “ZEHİR” ve bugün başlatılan “ZEHİR-2” operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılırken, 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, kaçak/sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek amacıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Merdiven altı olarak tabir edilen, uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2021 yılı içerisinde başta ‘ZEHİR’ ve ‘ALKOL’ kod adlı operasyonlar olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirildi.

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81 İLDE OPERASYON

Bu doğrultuda halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkollü içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte/kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM ekipleri; sahte/kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen şahıslar ve suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde bugün “ZEHİR – 2” kod isimli operasyon başlattı.

Son dakika: 81 ilde Zehir-2 operasyonu Sahte içki baskını... Çok sayıda şüpheli yakalandı

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ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında; ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapılırken, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.

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KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen “ZEHİR” ve “ZEHİR-2” Kod adlı operasyonlarda yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100 den fazla şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: 81 ilde Zehir-2 operasyonu Sahte içki baskını... Çok sayıda şüpheli yakalandı

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