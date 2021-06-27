Son dakika: 81 ilde YKS heyecanı! AYT oturumu başladı

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da başladı. İkinci oturumun 180 dakika süreceği bildirildi. AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkmak yasak. Adaylar "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testinde Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 olmak üzere 40 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşuyor. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testinde ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru soruluyor.

BİRİNCİ OTURUM TAMAMLANDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını bildirdi.





Aygün, Twitter hesabından, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"2021-YKS'nin ilk aşaması TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."

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