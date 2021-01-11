Son dakika: 81 ilde tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Salgın okul hayatımızda da çok şey değiştirdi, okul bahçelerimizdeki bayrak törenlerimizi özledik. Az sonra, saat 10.00’da pencerelerden, balkonlardan, TRT EBA ekranlarından sizleri okul bahçelerimizdeki bayrak törenine eşlik etmeye bekliyoruz.



Öncelikle güzel bir gün diliyorum. Bayrak töreni hepimizin hayatında okullarda çok çok özel hatıraları olan törenler. Salgın şartları nedeniyle çeşitli kısıtlamalar yaşıyoruz. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılında daha büyük farkındalıkla yüz yüze okuyalım istedik. On binlerce okulumuzda İstiklal Marşımız okundu. Tüm öğretmenlerimizin öğrencilerimizin okurken duyduğu heyecanı paylaşıyorum, iyi haftalar diliyorum.





TÜM OKULLARIN BAHÇESİNDE BAYRAK TÖRENİ YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceki gün tören ile ilgili açıklamasında şunlar kaydedildi:





"Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşımızı 7’den 77’ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşımız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşımız yayımlanacak."

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tüm Türkiye'ye çağrı yaparak il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00’da yöneticiler ve halihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik için davet edilmelerini istediği bildirildi.

Bakan Selçuk'un yarın saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla Bakanlık binasında bayrak törenine katılacağı da duyuruldu.