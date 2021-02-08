Son dakika: 8 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1310 oldu, 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.



KORONAVİRÜSTE HAFTALIK DURUM



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.



BAKAN KOCA 'ENDİŞE VERİCİ' DEMİŞTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ocak'taki corona virüsü tablosunun açıklanmasının ardından 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları için "tedirgin edici seviye" ifadesini kullanmıştı.









7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 129 bin 715 olarak açıklarken, 6 bin 670 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 112 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 8 bin 201 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 440 bin 706 olarak açıklamıştı.







