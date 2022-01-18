Son dakika... 8 ilde okullara kar tatili

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UŞAK

Uşak'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yaklaşık 5 santimetreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle Uşak Valiliği açıklamada bulundu. Yapılan resmi açıklamada, 18 Ocak 2022 günü mevcut hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli olduğu belirtildi.

DÜZCE

Düzce Valiliği Yığılca’da okulların bugün kar nedeniyle tatil edildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 18 Ocak 2022 Salı günü Yığılca ilçemizde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Yığılca ilçesinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak” denildi.

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KARABÜK

Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Karabük merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinin genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve sabah saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DENİZLİ

Denizli’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde her yeri beyaza bürüdü. Bazı ilçelerde 20 santimetreyi bulan kar kalındığı, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Sürücülere de zor anlar yaşatan kar, eğitime de engel getirdi. Olumsuz hava şartlarıyla beraber Çameli ve Çivril ilçelerinde 18 Ocak 2022 Salı günü 1 gün süreyle taşımalı eğitime tabi olunan yerlerde, Acıpayam, Buldan, Çal ve Serinhisar ilçelerinde ise bütün okullardaki eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KÜTAHYA

Kütahya kent merkezine mevsimin ikinci karı yağdı. Sabaha saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 8 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Öte yandan, Tavşanlı Kaymakamlığı, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca Domaniç'te de okullar tatil edildi. Domaniç Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada,” İlçemizde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

Yetkililer, kar yağışı nedeniyle köy yollarında şimdiye kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdi.

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İZMİR

İzmir'in rakımı yüksek ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kiraz ilçesinin bazı kırsal kesimlerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelinde soğuk hava uyarısı vermesinin ardından bugün yurdun birçok kesiminde kar yağışı görüldü. İzmir'in de rakımı yüksek ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle Bozdağ'ın zirveleri beyaza bürünürken Ödemiş ve Kiraz'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

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Kiraz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu, Örencik-Zeybekler okullarımızda güvenlik nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha kurul kararıyla eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MANİSA

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabaha karşı başlayan ve şiddetini artıran kar yağışı sonrası Kaymakamlık tarafından ilçe genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı.

Demirci Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 18 Ocak 2022 Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir."

KIRŞEHİR

Kırşehir'de sabah saatlerinden itibaren etkili şekilde yağan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

Kırşehir Valiliği kararı ile okulların bugün öğleden sonra tatil edilmesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi. Kırşehir'de eğitim öğretim faaliyetleri, ilçeler dahil olmak üzere öğleden sonra yapılmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğü kararı özel okullar dahil okulların tamamına tebliğ etti. Yağışın şiddetini akşam saatlerine dek sürdürmesi bekleniyor.