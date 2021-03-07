Son dakika: 7 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.





6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 138 bin 592 olarak açıklarken, 11 bin 770 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 64 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 291 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 616 bin 139 olarak açıklamıştı.









