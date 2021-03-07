Son dakika: 7 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tablodaki veriler endişe yaratmaya devam ederken, ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.
6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 6 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 138 bin 592 olarak açıklarken, 11 bin 770 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 64 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 291 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 616 bin 139 olarak açıklamıştı.