Son dakika... 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor
Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor.
Polis, 7 emekli amiralin evinde arama yapıyor. 7 emekli amirale ifade çağrısı da yapıldı.
CNN Türk muhabiri Serhat Dal yeni gelişmeye ilişkin "7 emekli amiralin daha evinde arama yapılmasına karar verildi. Soruşturmanın genişlemesi bekleniyor. Baş şüpheli Ergun Mengi'ydi... İfadeler doğrultusunda soruşturma genişletildi" ifadelerini kullandı.
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