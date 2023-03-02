Son dakika: 6'lı masa adayını pazartesi duyuracak

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'de başlayan 6'lı Masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz" denildi.



KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER, KURMAYLARINI TOPLUYOR



6’lı Masa’nın Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 12’nci toplantısı sonrası; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener, kurmayları ile parti genel merkezlerinde bir araya gelecek.



İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Genel Başkan Akşener, milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile saat 22.30’da bir araya gelecek.



Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da kurmayları ve yetkili kurulları ile bir araya gelmesi bekleniyor.





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