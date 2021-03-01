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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırılan iller belli oldu
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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.03.2021 - 21:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırılan iller belli oldu

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Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırılan iller belli oldu

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı. Alınan karara göre, 81 ilde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı ve saatlerinin uzatıldığı iller belli oldu.

Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin durumuna göre sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için orta ve düşük riskli illerde (mavi ve sarı)  kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde (turuncu ve kırmızı) sokağa çıkma sürelerinin uzatılacağını belirtti.

YASAĞIN KALKTIĞI İLLER

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

SAATLERİN GENİŞLETELECEĞİ İLLER

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırılan iller belli oldu

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