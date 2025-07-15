×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Operasyon#Gözaltı
Son dakika... 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 08:06

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik saat 05.00 sıralarında 60 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

operasyonda gözaltı sayısı 230'a yükseldi. 77 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile birlikte yürütülen çalışmanın detayları da ortaya çıktı.

YASA DIŞI FON SİSTEMİ KURMUŞLAR

MASAK'tan elde edilen veriler ile dijital materyal incelemeleri neticesinde; İzmir'de oturan ve sosyal medya üzerinden sözde gıda maddesi satışı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Terörizmin finansmanı' suçlamasıyla tutuklanan şüphelinin yasa dışı kurulan fon sistemini kullandığı belirlendi. Bu kapsamda Türkiye'deki ana yapılanmasını kaybeden örgütün, yurt dışında ayakta kalmaya çalıştığı ve faaliyetlerinin çoğunu Batı ülkelerindeki finansman kaynaklarından sağlamaya çalıştığı tespit edildi.

Haberin Devamı

TOPLAM MEBLAĞ 7 MİLYON 500 BİN TL

Kuzey Amerika, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinde bulunan firari FETÖ üyelerinin söz konusu sisteme tümüyle veya kısmen bilerek ve isteyerek fon sağladıkları, FETÖ ile bağı bulunan ya da FETÖ üyesi suçlamasıyla işlem yapılmış kişilere sözde gıda maddesi satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman toplandığı belirlendi. Toplanan bu fonların gıda kolisi altında Türkiye'de bulunan terör örgütü üyesi kişilere veya yakınlarına gönderilerek maddi destek sağlandığı tespit edildi. MASAK incelemesinde; toplam meblağın 7 milyon 500 bin TL olduğu kaydedildi.

Gözden KaçmasınBüyük tehlikenin rakamlarıBüyük tehlikenin rakamlarıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın15 Temmuz gecesinin kritik noktaları15 Temmuz gecesinin kritik noktalarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Operasyon#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!