6 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 6 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 test yapılırken 13 bin 830 vaka belirlendi. Hasta sayısı bin 458 olarak açıklandı. İyileşenlerin sayısı 8 bin 702 olurken 191 kişi ise hayatını kaybetti.

SEVİNDİRİCİ GELİŞMEYİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirtip, sonuç almak için mücadele edilmesine işaret etti. Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.



AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR



Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi, 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ağır hasta sayısındaki düşüşe dikkat çekerek, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" dedi.

VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.







