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DHA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 14:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... 6 ilde FETÖ’nün 'emniyet yapılanması'na operasyon: 24 gözaltı

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Son dakika... 6 ilde FETÖ’nün 'emniyet yapılanması'na operasyon: 24 gözaltı
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Gaziantep merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, polislikten ihraç edilen 24 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 25 eski polis belirlendi. Şüphelilerin isim ve adreslerinin belirlenmesinin ardından Gaziantep dahil 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde arama yapılan ve dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında yakalama kararı olan 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

 

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