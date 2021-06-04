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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... 6 Haziran Pazar günü 764 köy ve mahallede seçim var! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar
GeriGündem Son dakika... 6 Haziran Pazar günü 764 köy ve mahallede seçim var! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar
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AA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Son dakika... 6 Haziran Pazar günü 764 köy ve mahallede seçim var! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

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Son dakika... 6 Haziran Pazar günü 764 köy ve mahallede seçim var! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü, seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

Ayrıntılar birazdan...

İstanbulda pazar günü seçim heyecanı var 14 mahallede sandık kurulacak
İstanbul'da pazar günü seçim heyecanı var! 14 mahallede sandık kurulacak

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