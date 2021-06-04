AA
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Son dakika... 6 Haziran Pazar günü 764 köy ve mahallede seçim var! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü, seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.
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