Son dakika... 6 Haziran Pazar günü 764 köy ve mahallede seçim var! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü, seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

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