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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 06:24 | Son Güncelleme:

Son dakika: 6,5 milyon Sinovac aşısını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

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Son dakika: 6,5 milyon Sinovac aşısını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı
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Son dakika haberine göre Çin'den 6,5 milyon Sinovac aşısını Türkiye'ye getiren uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

Son dakika: 6,5 milyon Sinovac aşısını taşıyan uçak İstanbul Havalimanına iniş yaptı

Ayrıntılar geliyor...

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