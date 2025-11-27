Son dakika: "Yüzyılın Konut Projesi”ne başvuru sayısı 5 milyonu aştı

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi”ne başvuru sayısını açıkladı. Bakan Kurum, bu bağlamda yaptığı açıklamada "Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir." dedi.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU TARZ EVLERİ ARTIRIN

Sunumda, sosyal konut projesinin detayları, konut büyüklükleri, satış fiyatları ve ödeme planına yönelik ayrıntılı bilgiler yer aldı. 1+1, 2+1 konut projelerinin özel sektör eliyle de teşvik edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ev sahipliği oranının artması için bu tarz evleri artırın” mesajını verdi.

Hem konut projesinin hem de İstanbul’da kiralık konut projelerinin yüksek kiraları etkileyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet bu sosyal konut projesiyle rahatlayacak. Bu anlamda ne adım atılması gerekiyorsa atılacak. Bu projelerin yüksek kiralara yönelik bir dengeleme yapacağını düşünüyorum. Yüksek kiralarla ilgili vatandaşı bu durumdan kurtaracağız” yorumunu yaptığı aktarıldı.

Haberin Devamı

COP31’İN MALİYETİ GÜNDEME GELDİ

Toplantıda, önümüzdeki yıl Türkiye’de ilk kez yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında 197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenlenen COP toplantısı da gündeme geldi. Erdoğan, söz konusu toplantının maliyetini Bakan Kurum’a sordu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, “Biz evelallah bunun altından da kalkarız” ifadesini kullandı. 197 ülkenin temsilcilerinin katıldığı COP’larda sera gazı azaltımı, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasaları gibi başlıklarda küresel kararlar alınıyor. Paris Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor.

Haberin Devamı

SOSYAL konutlara başvuru süreci 10 Kasım’da başladı. Şartları sağlayanlar 19 Aralık’a kadar Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden, 18 Aralık’a kadar da e-Devlet ile başvurusunu yapacak. Başvuru için 5 bin TL ödeme gerekli. Kuraların çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek. Hak sahibi olamayanlar başvuru ücretini iade alacak.

Yeni projelerin yapım sürecinin 2026’da başlaması, projelerin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 1-5-2.5 yılda tamamlanması planlanıyor. İlk teslim tarihi ise Mart 2027.

FİYATLAR NE KADAR?

Kurada hak sahibi olanlar TOKİ ile sözleşme yaptıktan sonra ödemeler başlayacak. Yüzde 10 peşinat alınacak ve 20 yıl vade yapılacak. Taksitler yılda 2 kere yapılan memur maaş zam oranına göre artacak. Ancak bu üst sınır. TOKİ bu oranı daha düşük tutabilecek. İstanbul’da fiyatlar 1 milyon 950 bin TL’den, taksitler 7 bin 313 TL’den, Anadolu illerinde ise fiyatlar 1 milyon 800 bin TL’den taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor.