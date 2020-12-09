Son dakika... 50 ilde harekete geçilmişti! Gözaltı sayısı 250 oldu

Toplam 304 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyon, firari 45 kişinin yakalanması için devam ederken, koronavirüs testleri pozitif olan 9 şüpheli hakkındaki gözaltı kararları iptal edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü sabit hatlar ile FETÖ imamlarıyla irtibat kurdukları belirlenen 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen şüpheliler arasında KKTC ile başka ülkelerde görev yapan personel olduğu belirlenirken, ekipler, dün saat 01.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. İzmir merkezli 50 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun ilk gününde 204 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonun devamında 46 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı.

Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 250'ye yükselirken, koronavirüs testleri pozitif olan 9 şüpheli hakkındaki yakalama kararları iptal edildi.

Firari 45 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.