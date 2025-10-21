×
Gündem Haberleri

50 ilde FETÖ operasyonu! 1 ayda 286 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ Operasyonu#Ali Yerlikaya#FETÖ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 08:15

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 50 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 aydır polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 286 şüpheliyi yakaladık, 154'ü tutuklandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

50 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 aydır Polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 286 şüpheliyi yakaladık.154'ü tutuklandı. 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; 

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; 

-Terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,

-Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak,

-Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. 

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

