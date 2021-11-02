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Son dakika! 5. Yargı Paketi teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

#AK Parti#5. Yargı Paketi#Meclis
Son dakika 5. Yargı Paketi teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada, "5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var." ifadelerini kullandı.

İCRA YOLU İLE ÇOCUK TESLİMİ SONA ERİYOR

CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun canlı yayında detayları anlattı:

En önemli başlık 'çocuk haczi' konusuydu. İcra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak. Çocukların teslimi kreş ve okullarda olacak. Çocuk teslimi artık icra dairelerinden alınıyor. Çocuğu göstermeyen ebeveynin velayeti değiştirilecek. 

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GÜNDEM OLMUŞTU

Zonguldak'ta yaşayan Ramazan Yıldırım (38), 7 yaşındaki kızları Z.Y.'nin boşandığı eşine teslim edilmek üzere icra memurları tarafından alınmasını cep telefonuyla görüntülemişti. Görüntüler gündem olmuştu.

Son dakika 5. Yargı Paketi teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

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Pedagogun tutanağa 'Bu şekilde alınması uygun değildir' yazmasına rağmen icra memurunun gitmemek için ağlayan kızı kolundan tutarak polis aracına götürdüğü anların çocuğunun ve kendi psikolojisinde olumsuz etki bıraktığını ifade eden Yıldırım, "Çocuğumun sağlıklı bir şekilde alınmadığını, uzmanında bunu dediği halde kızımın psikolojisi düşünülmeyerek bu şekilde alınmasının doğru olmadığını söyledim. Benim çocuğum bir eşya gibi alındı. Çocuklar eşya değil" ifadelerini kullanmıştı.

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#AK Parti#5. Yargı Paketi#Meclis

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