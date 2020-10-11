Son dakika... 5 katlı binada kabus dakikaları

Yangın, sabah saatlerinde ilçenin Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın önünde bulunan tahta kalaslar belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Yükselen alevler binaya sıçrayarak yükselmeye başlayınca mahallede panik yaşandı.

Yangını fark eden bina sakinleri evlerini terk ederek sokağa koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası 5 dairede maddi hasar oluştu.

Yükselen alevleri çevredeki mahalle sakinleri cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.