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Mehmet SEZGİN - DHA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... 5 katlı binada kabus dakikaları

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Son dakika... 5 katlı binada kabus dakikaları
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 katlı binanın önünde çıkan yangın binayı sarınca mahallede büyük panik yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 5 dairede maddi hasar oluştu.

Yangın, sabah saatlerinde ilçenin Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın önünde bulunan tahta kalaslar belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Yükselen alevler binaya sıçrayarak yükselmeye başlayınca mahallede panik yaşandı.

Yangını fark eden bina sakinleri evlerini terk ederek sokağa koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası 5 dairede maddi hasar oluştu.

Yükselen alevleri çevredeki mahalle sakinleri cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

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