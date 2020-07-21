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Cavit AKGÜN - Müslim SARIYAR/MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 09:27,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Pınar Gültekin'den acı haber geldi! Korkunç detaylar ortaya çıktı

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Son dakika haberi... Muğla’nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in (27) cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili eski erkek arkadaşı C.M.A. gözaltına alındı. Pınar'ı dövdükten sonra öldürdüğünü itiraf eden C.M.A'nın cansız bedeni de varile koyup, ormanlık alana attığı öğrenildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Son dakika haberler: Pınar Gültekinden acı haber geldi Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pınar Gültekin'in 1 hafta önce paylaşılan son Instagram gönderisi

PINAR GÜLTEKİN'DEN ACI HABER GELDİ

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

Son dakika haberler: Pınar Gültekinden acı haber geldi Korkunç detaylar ortaya çıktı

BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.

Son dakika haberler: Pınar Gültekinden acı haber geldi Korkunç detaylar ortaya çıktı

PINAR'IN CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP, TAŞIMIŞ

Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı.

Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

 

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