Son dakika: 5 belediye başkanı görevden alındı

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CHP'li belediyelere yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk soruşturmasında aralarında 5 belediye başkanının olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Belediye başkanları için bugün yeni bir karar verildi. İstanbul'da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara görevden alındı. Adana'da ise Ceyhan ve Seyhan Belediye başkanları da görevden alındı.

Görevden alınmalara ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, şu sözlerle anlattı:

Geçtiğimiz günlerde 5 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda aralarında belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Belki de beklenen bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Belediye başkanları terör soruşturmasından değil, yolsuzluk soruşturmasından alındıkları için haklarında herhangi bir belediyeye kayyum işlemi gerçekleştirilemiyor.

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Söz konusu isnat edilen suç yolsuzluk olduğu için bu kapsamda görevden alınmaları gerekiyordu. Ve görevden alınmalarına ilişkin karar bugün açıklandı. Çok sayıda belediye başkanı var demiştik; gözaltına alınıp tutuklanan belediye başkanları vardı. Bunlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer alıyordu. Yine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı da yolsuzluk soruşturmasında ve bu kapsamında tutuklanan isimlerden bir tanesiydi. Yine geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen suç ceza hakimliği sorgusunda Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da tutuklanan isimlerden bir tanesiydi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da görevinden alındı. Yine İstanbul'dan Adana'ya uzanan, Seyhan ve Ceyhan belediyelerine kadar uzanan bir yolsuzluk soruşturmasıydı bu. Seyhan Belediye Başkanı Oya Sekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da tutuklanmıştı. Bu iki isim de görevinden alındı. Bu kapsamda toplamda yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 5 belediye başkanı görevinden alındı.

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BAYRAM TATİLİ SONRASI VEKİL BAŞKANLAR İÇİN SEÇİM YAPILACAK

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Peki şimdi ne olacak? Yayının başında da ifade ettiğim gibi üzerlerine atılan suçlama bir terör suçlaması değil. Bu nedenle kayyum atan geliyor.

Kısa süre içerisinde bu muhtemelen bayramı takip eden, bayram tatilinin sona ermesiyle başlayacak süreçte belediye başkanlıkları kendi içlerinde, belediyeler, meclislerinde yeni başkanlarını seçecekler oylama usulüyle. Oylamayı kazanan kişi de belediye başkanı olarak, belediye başkan vekili olarak görevine başlayacak. Hemen hatırlayalım, aslında bu uygulamanın benzerini biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görmüştük. Yolsuzluk soruşturmasından, tutuklanmasından ardından görevden alınma işlemi gerçekleştirilmişti. Ve sonra da İBB meclisinde yapılan seçim sonrası Nuri Aslan belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti. Ve halihazırda da görevine devam ediyor. Şimdi bu 5 belediye başkanı için de aynı prosedür işleyecek. Kendi içlerinde, belediye meclislerinde ayrı ayrı içinlerse oylamalar gerçekleştirilecek. Ve o oylamanın ardından da belediye başkan vekili olarak seçilen isimler göreve devam edecek.