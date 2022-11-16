Son dakika: 5 Afgan öldürülmüştü... Katil zanlısı Afganistan'a kaçtı

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Altındağ'daki Örnek Mahallesi'nde, cuma günü, Afganistan uyruklu 5 kişinin cesetleri bulundu. Asadullah Rahimy'nin iple bağlandıktan sonra boğularak, Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Göç İdaresi’nde kayıtları olan 5 kişinin, farklı işlerde çalıştığı belirlendi.

Gözden Kaçmasın Kan donduran olayda yeni gelişme... 5 Afgan cinayetini özel ekip araştıracak Haberi görüntüle

1 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, öldürülen 5 kişiyi tanıyan 2 kişinin ifadesine başvuruldu. İfadeler sonucu aynı evde kalan ve olay sonrası bulunamayan Afgan uyruklu şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KATİL ZANLISI AFGANİSTAN'A KAÇTI

5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.’nin 9 kasımda yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Pakistan üzerinden Afganistan’ a gittiği belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktulleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.