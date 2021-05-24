Son dakika: 43 ilin bağlantı noktası kilit

Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin saat 05.00'te kısıtlamanın sona ermesinin ardından dönüş yolculuğuna başlamasıyla, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.

Özellikle Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Ankara bağlantı yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteren trafik ekipleri, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SONA ERMESİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.

Avrupa yakasında D100 kara yolu Ankara istikametinde Şirinevler mevkisinden başlayan yoğunluk Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, TEM'deki trafik ise Seyrantepe mevkisinde normale dönüyor. Beylikdüzü Avcılar tarafından Topkapı istikametinde yoğunluk yaşanırken, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne gidişte ise sıkışıklık bazı noktalarda artıyor.

Anadolu yakasında ise TEM otoyolunda Ataşehir ile Sultanbeyli arasında her iki istikamette trafik yoğunluğu gözlenirken, D100 kara yolunda ise Kozyatağı ile Tuzla arasında bazı bölgelerde kısmi yavaşlama görülüyor.

Haftanın ilk iş gününde özellikle Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Zeytinburnu'ndaki metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında kalabalık oluştu.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 09.15 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

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