Son dakika... 43 ilde eş zamanlı 'Dümen Operasyonu' başlatıldı: Çok sayıda gözaltı kararı

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Operasyon 43 ilde kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma, dava sürecini yönlendirme gibi vaatlerde bulundukları, köylülerden köy mezarlığı kurulacağı ve TOKİ’nin ev yapacağı vaadiyle para aldıkları, Milli Emlak arazileri üzerinde maddi menfaat temini ile geçmişe yönelik vatandaşların kullanımı ve kirası varmış gibi asılsız belge düzenledikleri tespit edilen bazı suç gruplarına yönelik gerçekleşiyor.

176 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca TL zarara uğratan Mali Suç Örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde bugün sabah saatlerinde harekete geçildi. 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında mali suç örgütleri üyesi 226 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, 176 kişi gözaltına alındı. 268 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere Emniyete davet edilecek.

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DUBLÖR KULLANARAK PARA KARŞILIĞI DAVA KAPATMA VE DAVA SÜREÇLERİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenen suç gruplarının bir ilde kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma, dava sürecini yönlendirme ve valilikte tanıdığı olduğu, bu yolla silah ruhsatı ile ehliyet gibi işlemleri çözme vaadinde bulundukları, vatandaşların kişisel bilgilerini usulsüz şekilde kullanarak oluşturulan sahte vergi levhaları üzerinden kredi çektikleri, vatandaşlara imzalattıkları senetler üzerinde tahrifat yaparak veya sahte senetler üzerinden haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.

Söz konusu grupların ehliyet sınavlarında joker şahıs kullanarak başkalarının yerine sınava adam soktukları, kurdukları paravan firmalar aracılığıyla piyasaya naylon fatura sürdükleri, yurtdışından getirdikleri sahte ehliyetleri maddi menfaat karşılığında sattıkları, alışveriş yapma suretiyle piyasaya sahte para sürdükleri, vatandaşların bilgisi ve rızası dışında hastanelerde adlarına ek gıda, gıda takviyesi ve mama reçete edilerek, reçete edilen ilaçları temin ettikten sonra piyasada spor salonlarına sattıkları tespit edildi.

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CAFE VE RESTORANLARA DENETİMLERİ ÖNCEDEN HABER VERDİLER

Öte yandan şüphelilerin kafe ve restoran tarzı işletmelere yapılacak sigara denetimlerini önceden maddi menfaat karşılığı haber verdiği, özel işyerinde çalışmayan personeli çalışıyor gibi gösterip devletten destek primi aldıkları, köylülere köy mezarlığı kurulacağı ve TOKİ’nin ev yapacağı vaadinde bulunarak haksız menfaat elde ettikleri ortaya çıktı.

Suç gruplarından birinin Milli Emlak arazileri üzerinde maddi menfaat temini ile geçmişe yönelik vatandaşların kullanımı ve kirası varmış gibi asılsız belge düzenleyerek "Kamu Dolandırıcılığı", "Rüşvet", "İrtikap" ve "Zimmet" suçlarını işlediği de belirlendi.

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DOLANDIRICILARIN YÖNTEMİ PES DEDİRTTİ

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında operasyonun detaylarını aktardı...

Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından bu sabah 43 ilde düğmeye basıldı. Dolandırıcılar gerçekten şartları zorluyorlar. Bu bir sınav dolandırıcısı... Herhangi bir sınavı geçemeyenler için sınava giriyorlar. Aslında bu bir gömlek gibi görünüyor ama gizli kamera düzeneği. Üst düğmede bir kamera var, sınava giren kişi bu gömleği giyiyor ve o kamerayla soruyu çekiyor. Konusunda uzman kişiler kulağına fısıldıyorlar: Birinci sorunun şıkkı A, ikinci sorunun şıkkı B, üçüncü sorunun şıkkı C deyip böyle sınavı geçiyorlar.

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Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem ise pencere tekniği denilen vatandaşa senet imzalatmak. Önce kurbanını seçiyor ve ona uygun bir kamu görevlisi kılığında birilerini gönderiyor. Size şöyle bir evrak geldi diyor, alakasız bir evrak. Postanızı teslim aldığınıza dair bir imza istiyor. Matbaada özel hazırlanıyor bu kağıtlar, aslında vatandaş senede imza atmış oluyor. Tüm mal varlıklarına el koyuyorlar. Bir ilçede köylüleri dolandırmışlar. TOKİ buraya yatırım yapacak deyip 300 köylüyü dolandırmışlar. Vatandaşın malını mülkünü alan dolandırıcılara yönelik önemli bir operasyon.