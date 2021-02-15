Son dakika! 40 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 718 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 40 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyona dair açıklama yaptı. Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 şahıs gözaltında...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarınında olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir.
Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir.
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