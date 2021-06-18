Son dakika... 4. Yargı Paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Akbaşoğlu'ndan açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, şunları söyledi:

Yargı reformu strateji belgesinin açıklandığı günden bu yana önemli reformları hayata geçirmiş bulunmaktayız. 4. Yargı Paketi'ni gazi Meclisi'mizin takdirine sunuyoruz. Toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan amaçları gerçekleştirmek noktasında önemli bir adımı da atmış oluyoruz.

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için yapılan düzenlemeler dikkat çekmektedir.

4. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?



İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz. Burada aslolan adaletin idari işlemle tesis edilmesidir.

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