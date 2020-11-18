MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... 4 kişinin öldüğü otobüs kazası davasında karar çıktı! Şoföre 12 yıl hapis
GeriGündem Son dakika... 4 kişinin öldüğü otobüs kazası davasında karar çıktı! Şoföre 12 yıl hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... 4 kişinin öldüğü otobüs kazası davasında karar çıktı! Şoföre 12 yıl hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... 4 kişinin öldüğü otobüs kazası davasında karar çıktı! Şoföre 12 yıl hapis
Abone Olgoogle-news

Ankara'da geçen yıl 30 Eylül'de özel halk otobüsünün Mamak Yeni Mamak Merkez Camisi önündeki durakta bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada, şoför Baki Ayaz'a 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ayaz ve tarafların avukatları katıldı.

Son dakika... 4 kişinin öldüğü otobüs kazası davasında karar çıktı Şoföre 12 yıl hapis

Esasa ilişkin son savunmasını yapması için söz verilen Ayaz, önceki beyanlarını tekrarladı. Olayda bir kastının bulunmadığını savunan Ayaz, durağa yaklaştığı esnada fren pedalına bastığını ancak aracın durmadığını ve kazanın bu şekilde gerçekleştiğini iddia etti.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Ayaz, mahkemeden lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ayaz'ı "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Son dakika... 4 kişinin öldüğü otobüs kazası davasında karar çıktı Şoföre 12 yıl hapis

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ankara'da 30 Eylül 2019'da Mamak Caddesi'nde seyreden Baki Ayaz idaresindeki 06 BA 9678 plakalı özel halk otobüsü, Yeni Mamak Merkez Camisi önündeki durakta bekleyenlere çarpmıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle